Probabile variante Delta, donna ricoverata in terapia intensiva a Padova

PADOVA - Variante Delta del Covid, primo probabile caso in Veneto, nell'ospedale di Padova, dove una paziente che si trova ricoverata in terapia intensiva è oggetto di sequenziamento del virus per stabilire con certezza se il ceppo sia quello della temuta mutazione. A Nordest si sono già registrati altri casi di variante Delta, in particolare in Friuli Venezia Giulia.

Primo caso in Veneto di variante Delta?

La notizia del primo possibile caso veneto arriva da Giuseppe Dal Ben, direttore dell'Azienda ospedaliera di Padova: «Una donna è ricoverata da ieri in terapia intensiva per Coronavirus ed è attualmente oggetto di sequenziamento. Ma siamo orientati a considerare che si tratti di variante Delta». L'andamento dei casi positivi al Covid continua ad essere confortante, anche se il calo sta rallentando rispetto alla settimana precedente.

A preoccupare Dal Ben è appunto l'incremento della variante Delta. «In particolare in queste ultime settimane - spiega - la presenza di questa variante sta aumentando nel nostro territorio, ed è quella che può esporre il paziente affetto ad un maggior rischio di ospedalizzazione». Per questa variante, ricorda, «è opportuno fare il ciclo completo di vaccinazione, e una dose sembra non essere sufficiente a garantire una copertura completa».

L'incremento della variante Delta sta inducendo le autorità a ragionare anche sulla modifica del Green Pass. Una sola dose di vaccino - che basta ad ottenere il certificato in Italia - non è sufficiente a proteggere i cittadini da questa mutazione. E va sottolineato che un nuovo caso su quattro, in Italia, è rappresentato dalla variante Delta. Dal primo luglio, con l'attivazione del Green pass nella versione europea, quasi ovunque verrà invece richiesta la doppia dose di vaccino, circostanza che potrebbe portare in breve a una rimodulazione anche del certificato italiano.