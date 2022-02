VILLA DEL CONTE Raid dei vandali in stazione a Villa del Conte, il bilancio è pesante: obliteratrici rotte, il vetro della porta della sala d’attesa sfondato, danneggiata la vetrina degli avvisi. Gli incivili che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Villa del Conte hanno causato danni, sollevando l’indignazione degli amministratori locali comitensi.



I PRECEDENTI

Da tempo ormai in tutto il territorio comunale, si registrano danneggiamenti causati da qualche incivile, le riparazioni ricadono, inevitabilmente, sulle casse municipali e quindi sui contribuenti.

«Apprendo con rammarico gli episodi accaduti alla stazione ferroviaria di Villa del Conte- commenta la sindaca Antonella Argenti- . Non comprendo le ragioni degli atti vandalici e confido nel fatto che le forze dell’ordine possano presto dare un’identità agli autori. Ho denunciato più volte la mia preoccupazione per gli atti vandalici in genere nei nostri territori auspicando la possibilità di intervenire con impieghi sociali per i ragazzi individuati a compiere tali gesti. Tutti dovremmo farci carico di educare questa gente al rispetto delle cose e delle persone».

IL COMMENTO

Ieri sul posto sì è recato l’assessore alla sicurezza del comune di Villa Del Conte Davide Pastorello che non ha fatto altro che constatare le conseguenze dei gesti vandalici e di interessare la locale stazione dei carabinieri. «Stamattina (ieri) mi è arrivata una segnalazione dei danni nella piccola stazione di Villa del Conte- racconta Pastorello. L’area non dispone di telecamere e quindi non so esattamente quando sono avvenuti gli episodi vandalici. Da oltre 20 anni non lavora nessun ferroviere a Villa del Conte e nell’area c’ è solo una casa, l’ex dimora del custode, ora abitata. Sono stati lanciati dei sassi sulle vetrine e i danni non sono ingentissimi, ma quel che dispiace e fa arrabbiare è la reiterazione di questi episodi che si verificano, in particolare, il fine settimana. Purtroppo l’escalation delle bande non identificate costringono l’amministrazione comunale a pagare i danni dei passatempi di queste persone. Il Comune offre – aggiunge l’assessore Pastorello- la massima collaborazione alle forze dell’ordine affinché vengano individuati i responsabili di questi gesti così fastidiosi e irritanti. Con le difficoltà che molte famiglie stanno vivendo in questo tempo, non è una bella cosa accettare che magari semplicemente per passare il tempo , dei ragazzi provochino danni alle cose e ai beni di tutti. Questi vandalismi devono cessare».

