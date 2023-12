Inveisce contro gli studenti in attesa del treno e si scaglia contro la Polizia: arrestato

PADOVA - Un equipaggio in servizio alla Polfer di Padova, domenica pomeriggio, è intervenuto in stazione per la presenza di una persona agitata che urlava senza apparente motivo contro i passanti. Gli agenti si sono subito accorti che, all’interno dell’atrio, c’era una scolaresca di ragazzi in viaggio interculturale che, dalla Spagna, stava facendo ritorno a Verona (in quel momento in attesa del treno) e che gli studenti apparivano spaventati dalle grida dell’uomo.

Alla vista della Polizia di Stato, il cittadino straniero ha continuato nel suo atteggiamento aggressivo e si è scagliato contro gli operatori, ferendoli entrambi. Uno degli agenti è stato morso alla mano. Entrambi hanno riportato 4 giorni di prognosi. Si tratta di un 40enne nigeriano, con a carico già un precedente specifico commesso nel 2021 contro gli operatori della Polfer di Catanzaro; in quell’occasione si era rifiutato di fornire le proprie generalità e aveva inveito contro gli agenti, per poi essere denunciato. Regolare sul territorio dello Stato, per la resistenza e violenza opposta al controllo e le lesioni cagionate presso la stazione di Padova è stato tratto in arresto.