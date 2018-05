Stalker perseguita la ex e le entra in casa di notte forzando le inferriate

PADOVA - Ancora una donna terrorizzata dal suo ex: i carabinieri di Piove di Sacco hanno arrestato un artigiano di 46 anni residente in un comune della Saccisica per stalking: atti persecutori e violazione di domicilio aggravata ai danni di una 40enne con cui aveva avuto una relazione, non accettando che fosse finita.



Entrambi separati dai precedenti matrimoni, anni fa avevano iniziato un rapporto sentimentale finito nel 2017 per volontà della donna per motivi di incompatibilità caratteriale. L'uomo però non si è mai rassegnato ed ha iniziato una serie ininterrotta di atti persecutori, soprattutto per gelosia, che si manifestavano in particolare nel divieto alla donna di frequentare altri uomini. L'indagato, inoltre, era solito telefonarle a tutte le ore del giorno e della sera, spesso minacciandola, incutendo così un sentimento di ansia e di paura nella vittima, che per paura di essere seguita aveva cambiato le proprie abitudini di vita e si faceva accompagnare nei suoi spostamenti.



Tre giorni l'epilogo che ha portato all'arresto l'artigiano. L'intervento dell'Arma, ha portato alla ragione l'uomo che è stato arrestato (ai domiciliari) e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.



