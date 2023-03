In Università nasce “Law-Cast”, il podcast di Giurisprudenza dedicato a orientamento, educazione e cultura giuridica

PADOVA - Si chiama “” il nuovo innovativo podcast prodotto dalladel Bo, in collaborazione con l’Associazione Alumni dell’, e in rotazione sulle principali piattaforme di streaming e podcasting dal prossimo 14 marzo. Dedicato all’orientamento, all’educazione e alla cultura giuridica, il podcast mira a far conoscere alle future matricole e agli studenti di oggi quali sono gli ambiti professionali in cui ci si può misurare con le competenze acquisite durante studi, approfondendo sia temi di rilevanza giuridica che nuovi aspetti della giurisprudenza. Inoltre, all’interno del podcast verrà raccontato anche come è cambiata la figura professionale del giurista durante gli anni.

«La mission del progetto è quella di congiungere le generazioni di giuristi, di far conoscere le risorse dell’attuale percorso giuridico formativo universitario e di consentire ai più giovani di intravedere percorsi reali di sviluppo professionale per fare in modo che la nostra Scuola di Giurisprudenza diventi un centro di socialità giuridica intergenerazionale» spiega il prof. Claudio Sarra, Responsabile dell’Orientamento della Scuola di Giurisprudenza di Padova e ideatore del format.

CHE COS’É “LAW-CAST”

Nel dettaglio, “Law-Cast” è un ciclo di podcast di attualità e cultura giuridica di taglio divulgativo nel quale Alumni, docenti della Scuola di Giurisprudenza e studenti si confrontano sulla crescita di richiesta di competenze legali e condividono contributi giuridico-culturali di ampio spettro grazie all’esperienza professionale di ognuno. Per questo motivo ogni settimana verrà pubblicata una nuova puntata standard, più alcune “speciali” in itinere, che vedrà protagonisti alcuni dei migliori professionisti laureati presso l’Ateneo di Padova che si sono poi realizzati in diversi ambiti giuridici, in modo tale da gettare le basi per la (ri-)costruzione di una vera comunità di giuristi patavini.