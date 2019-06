Università di Padova la migliore d'Italia Il rettore: risultato straordinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è la migliore d'Italia: lo certifica l’(Anvur) per conto del ministero dell’Istruzione che ha vagliato la documentazione inviata dal Bo e analizzato i «sul campo» degli organi di Ateneo, 3 dipartimenti e 15 corsi di laurea delle varie tipologie:. La relazione dei 28 certificatori Anvur pone l’Università di Padova in fascia A, la più alta, risultato mai raggiunto finora da nessun grande Ateneo.Il rettore Rosario Rizzuto è euforico: «Il punteggio conseguito è un risultato straordinario. Non nascondo la grande soddisfazione: siamo nella fascia d’eccellenza, e siamo l’unico grande Ateneo che è riuscito ad ottenere questo risultato. È l’orgoglio di un Ateneo che crede e si riconosce nella diversità dei saperi ed opera quotidianamente con grande coesione e senso di appartenenza. Come sempre il traguardo raggiunto non rappresenta per noi un arrivo, ma un punto di partenza per continuare a migliorare».