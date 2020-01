Uccise il coinquilino con 60 coltellate: il pm chiede l'ergastolo

PADOVA - Il pubblico ministero Andrea Girlando ha chiesto l'ergastolo per Sanjay Budhwar indiano di 36 anni che il 10 febbraio dello scorso anno ha ucciso il coinquilino Hoshiar Singh, connazionale di 45 anni con sessanta coltellate, tentando poi di dar fuoco al corpo, probabilmente per depistare le indagini. La difesa di Budhwar ha chiesto l'assoluzione per vizio totale di mente, perché questo direbbe la perizia di parte sull'imputato. Di avviso contrario i riscontri peritali fatti dal pubblico ministero. La famiglia della vittima ha chiesto un risarcimento di 50mila euro. Il giudizio abbreviato arriverà il 19 febbraio prossimo. L'omicidio era avvenuto nell'appartamento di Budhwar in via Altichieri da Zevio, all'alba di domenica 10 febbraio. Budhwar ospitava da qualche tempo il connazionale; pare che i due la sera prima avessero litigato per motivi politici. Alle 4 del mattino l'aggressore avrebbe preso un coltello da cucina, infierendo sulla vittima che dormiva, e non ha aveva avuto il tempo per difendersi. Ultimo aggiornamento: 20:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA