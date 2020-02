Tubo del gas difettoso: esplosione in casa nella notte, grave una donna Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALZIGNANO TERME - Esplosione in una casa in via Valli Valsanzibio a Galzignano Terme, alle 23.45 di lunedì 17 febbraio. La deflagrazione ha investito una donna di 87 anni, residente a Monseliche ma che si trovava nell'abitazione e rimasta seriamente ustionata, per questo ricoverata in prognosi riservata all'ospedale civico di Padova.Secondo i primi riscontri, a causare l'esplosione, sarebbe stato il malfunzionamento di un tubo del gas della cucina interno alla casa. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.