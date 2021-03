I carabinieri scoprono il ladro della cargo bike da 5mila euro: incastrato dalle telecamere

I carabinieri hanno scoperto e denunciato il ladro della cargo bike gialla da 5mila euro rubata il 5 marzo alla proprietaria Stefania Scarafia che la utilizzava per portare le figlie a scuola. L'aveva parcheggiata e bloccata in piazza Castello, a Padova, di fronte al portone di casa: il tempo di accompagnare dentro le sue bambine e il malvivente è riuscito a portarla via. L'uomo, però, un marocchino di 44 anni residente a Pettorazza Grimani (Rovigo), è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza della piazza. Ora i carabinieri della stazione di Prato della Valle, guidati dal luogotenente Giancarlo Merli, cercheranno di capire che fine abbia fatto la bicicletta e di recuperarla.

«L’avevo comprata solo un mese fa perché le bimbe sono cresciute e per portarle a scuola avevo bisogno di un mezzo agile, muoversi in città con l’auto non è il massimo – aveva spiegato la donna – Non mi fido a far usare a loro la bicicletta perché le piste ciclabili non sono sicure in tutti i tratti, con questo sistema avevo risolto ogni problema. Andavo anche a fare la spesa, praticamente non usavo più l’auto, era una grande libertà. Mio marito ed io abbiamo fatto dei sacrifici per acquistarla, il costo è impegnativo. Possibile che nessuno abbia notato un uomo che trascinava una cargo bike? O che si sia fatto qualche domanda? Sono molto amareggiata e arrabbiata. Tutti sono sempre lì a osservare i ragazzi che si assembrano e a criticare ma quando avviene un reato sotto il loro naso non si scomodano nemmeno a fare una chiamata alle forze dell’ordine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA