Treviso-Ostiglia rimessa a nuovo: grandi mappe, cippi e semafori

CAMPOSAMPIERO - La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha ottenuto un contributo di 200 mila euro per la realizzazione di un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclabile Treviso-Ostiglia. Un intervento programmato che rientra nell'ambito del programma di sviluppo rurale della regione Infrastrutture e informazione per lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali. L'obiettivo del progetto è quello di superare la logica dei singoli tratti, di competenza di enti diversi, e di offrire al cicloturista...