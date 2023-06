PADOVA - Sarà un'estate orribile per chi usa l'automobile per necessità o per lavoro sia in città che in provincia a causa di una serie di cantieri aperti in contemporanea. Nel capoluogo ad esempio ieri è stata bloccata via Belzoni all'incrocio con via Morgagni dove una scavatrice ha ritagliato la trincea per spostare la condotta del gas metano lontano dai binari del tram Sir3, Stazione-Voltabarozzo. Cantieri che nei giorni scorsi avevano interessato anche via Falloppio paralizzando tutta la zona dell'ospedale ma che andranno avanti a pezzi tutta l'estate. Ieri mattina le code sono rimaste costanti in via Gattamelata anche perché altri cantieri sono aperti in via Scardeone, via Nazareth, via Sografi, via Pietro d'Abano. Chiuse fino ad agosto via Venezian (Ponte di Brenta) e via Rossato (Forcellini) per lavori sulle condotte del gas. Su lato sud-est della città pesa il cantiere del ponte sul Bacchiglione in tangenziale est che sta creando ingorghi da giorni e durerà fino a fine agosto. Chi cerca di evitarla si riversa appunto nella dorsale che va dal Bassanello alla Stanga. Ma si registrano code anche per chi dall'argine va verso Ponte San Nicolò e per chi da Roncaglia entra in città. Un altro caso "spinoso" riguarda via Raggio di Sole, una strada entro le mura molto usata. Doveva aprire la prossima settimana invece l'intervento di bonifica della rete fognaria per conto di AcegasApsAmga proseguirà fino al 28 luglio. Un altro punto caldo riguarda via della Biscia per la sostituzione della condotta del gas metano. Il tratto fra via Matteucci e il numero civico 131 chiuderà da lunedì fino all'1 settembre. A questi si aggiungono i microcantieri per la sistemazione delle luci a led che stanno interessando a macchia di leopardo tuta la città.

Problemi per la viabilità

Da lunedì chiusa la provinciale 91 da Este verso il Polesine nella Bassa per il rifacimento del ponte sul collettore Brancaglia. Il traffico pesante è stato deviato sulla Padana Inferiore. I disagi hanno portato una delegazione di Confartigianato Imprese con il presidente del mandamento di Padova Paolo Bettella e del mandamento di Monselice Silvano Viel, a incontrare il consigliere provinciale alla viabilità Marco Schiesaro. «Tutto ciò impatta pesantemente sulle attività delle imprese artigiane, comportando ritardi e una riduzione dell'efficienza delle aziende». Al consigliere è stata chiesta una puntuale pianificazione e comunicazione dei lavori, un efficace uso della segnaletica delle deviazioni per ridurre al minimo gli inconvenienti. «Ogni giorno ci arrivano telefonate di imprenditori che manifestano il loro disagio rispetto ai rallentamenti della viabilità che si stanno protraendo nel tempo». Schiesaro: «Si è concretizzato un allineamento di molti finanziamenti sul territorio: fondi europei, fondi ministeriali sui ponti, altri finanziamenti e risorse che riguardano anche altri enti e che hanno prodotto certamente un numero di lavori in simultanea abbastanza inedito per il nostro territorio. D'altronde, è un'occasione imperdibile. Gli uffici stanno lavorando a una mappa online dei lavori su strada che potrà diventare uno strumento di comunicazione e trasparenza per tutti, anche coloro che lavorano e devono spostarsi».