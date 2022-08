Toro in fuga per le strade di Carmignano, panico tra i residenti

CARMIGNANO DI BRENTA - Toro in fuga per le strade del centro. Poco dopo le 13 di oggi, 12 agosto, un toro è stato avvistato lungo via Spessa, nel pieno centro di Carmignano. Spaventato, ha saltato diverse recinzioni ferendosi al muso e scatenando il panico tra i residenti che hanno chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma sono sulle sue tracce e assieme ai proprietari erano riusciti a individuarlo. Questi ultimi hanno portato una mucca per cercare di attirarlo ma niente da fare, il toro ha continuato imperterrito la sua corsa. Un paio d'ore dopo i proprietari sono riusciti a catturarlo per riportarlo a casa.