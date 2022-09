IL CARTELLONE

Eventi musicali e non solo oggi a Padova. Tony Hadley, leader della celebre band inglese degli Spandau Ballet, festeggerà 40 anni di carriera stasera alle 21 al Parco della Musica lungo via Venezia a Padova nella tappa del suo “40th Anniversary Tour accompagnato dal suo gruppo “The Fabolous TH Band”. La voce di successi evergreen come “Through the Barricades”, “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”, ha proseguito da solista tenendo concerti in tutto il mondo con gruppi swing e grandi orchestre e vincendo il premio Gold Badge dalla British Academy of Composers and Songwriters; “Talking To The Moon”, il suo ultimo disco, è stato album della settimana su Radio Bbc2, con i singoli “Tonight Belongs To Us” e “Obvious”.

Tony Hadley eseguirà brani tratti dall’intero periodo della sua carriera, da quelli firmati assieme agli Spandau Ballet alle sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover. Una celebrazione per una delle voci più autorevoli del pop, che ha visto gli esordi con il movimento del New Romantic. La prevendita dei biglietti (35 euro) continuerà online e nei punti vendita fino alle 12 di oggi di giovedì, mentre la biglietteria aprirà in cassa alle 17. L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley, un amore ricambiatissimo. Solo a livello televisivo, nel 2019 è stato ospite al Festival Di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano “Mi sento bene”, e recentemente a Propaganda Live su La Sette, dove ha interpretato “Through the Barricades” e la nuovissima “Obvious”.

LE ALTRE PROPOSTE

Al Castello Festival nel giardino di Palazzo Zuckermann stasera alle 21.15 si esibirà in prima assoluta Sergio Cossu al pianoforte con Danilo Gallo al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria (biglietto 10 euro su Vivaticket e da Gabbia Dischi in via Dante).

Sempre alle 21 al Grindhouse di via Longhin arriveranno le leggende del Glam californiano Pretty Boy Floyd, tra i nomi storici della scena americana anni ‘80 con hit indimenticabili come “Leather Boyz with Electric Toyz”, “Rock n Roll”, “I wanna be with you”; il concerto sarà aperto dagli ospiti speciali per la tranche italiana del tour, i Siska guidati dal virtuoso Mattia Sisca, che hanno già suonato sullo stesso palco degli Skid Row, Children of Bodom, Sonata Arctica e Whitesnake (biglietti su www.grindhouse.club).

Dalle sette note all’arte. Alla Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori alle 17.30 verrà inaugurata la mostra collettiva “Leonardo il Visionario” promossa dall’Assessorato cittadini alla Cultura in collaborazione con l’Associazione XeArte. In esposizione alcuni dei lavori che gli artisti dell’associazione hanno realizzato, interpretando liberamente la figura di Leonardo da Vinci e le sue creazioni. Nello spazio della Loggia all’aperto ci saranno installazioni e sculture che interpretano liberamente le “macchine” per volare del genio toscano mentre nella sala al piano superiore sarà esposta una trentina di quadri. L’esposizione durerà fino al 13 settembre con i seguenti orari: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 tranne il lunedì (ingresso libero).

La stessa associazione aprirà alle 18.30 a Porta San Giovanni tre mostre nell’ambito del progetto Porta Aperta: “Come iride - Sogno in lockdown” di Alessandro Punzo, “Dal segno al sogno” di Giovanni Omodeo e “Un alfabeto giocoso” di Viviana Zorzato. Orari: dalle 16.30 alle 19.30 tutti i giorni tranne lunedì; ingresso libero.

Riprende “Peripatos 2022 Padova Romana: i miti fondanti” al Museo Eremitani dove nel Chiostro Albini si parlerà alle 17.30 di “Nerone e la Patavina libertas”; dialogheranno alla ricerca di indizi e di dati concreti Lorenzo Braccesi, storico dell’antichità, e Francesca Veronese, archeologa dei Musei Civici. A completamento di ogni incontro, come è ormai tradizione, è prevista una visita guidata nelle sale e nel lapidario del Museo Archeologico, alla scoperta dei reperti trattati dal tema del giorno. (ingresso libero).

Tornano alle 19 anche le recite alla Cappella degli Scrovegni “Giotto sotto le stelle” (biglietto spettacolo e ingresso agevolato Cappella degli Scrovegni 18 euro).