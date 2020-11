Montagnana, la termocoperta prende fuoco incendio in una casa Foto

MONTAGNANA (PADOVA) - Sabato sera alle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caprano a Montagnana per un principio d’incendio all’interno di un’abitazione causato da una termocoperta: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Este con due automezzi, hanno del tutto spento le fiamme che hanno interessato la camera da letto provocando anche notevoli danni da fumo. Le operazioni dei vigili del fuoco di completa messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate dopo circa un’ora.

