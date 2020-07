TORREGLIA - Un accordo con la Camera di Commercio di Padova che cofinanzierà i piani promozionali dei Comuni che potranno partire dopo l’estate;ancora spot sulle principali reti televisive e radiofoniche nazionali; cartelloni installati nel territorio per cominciare a connotarlo come destinazione turistica unica. Sono queste le prime misure promozionali per il rilancio delle terme varate nell’ultima riunione dell’Ogd “Terme e Colli”, presenti quasi tutti gli aderenti pubblici e privati.

È stato il presidente della Cciaa di Padova, Antonio Santocono, a illustrare i termini dell’accordo che per i Comuni partecipanti all’Ogd significa vedere cofinanziate azioni finalizzate allo sviluppo del turismo all’interno del territorio delle terme e dei Colli Euganei nonché, a seguito dell’emergenza Covid, al riposizionamento reputazionale dell’area. Gli enti locali potranno agire singolarmente o, come fortemente auspicato dal presidente della Ogd, Resy Bettin, in gruppo. «L’agire coesi è ciò di cui, oggi più che mai, ha bisogno il nostro territorio per provare con tutte le forze a ripartire ed è ciò che gli operatori, a più voci e da più parti, chiedono alle amministrazioni locali. Presto - spiega Resy Bettin - si arriverà alla sottoscrizione del primo concreto accordo di collaborazione».

LA STRATEGIA

«Non è sempre facile riuscire a rendere conto ai propri cittadini della necessità e opportunità della condivisione di azioni con i Comuni limitrofi - aggiunge il presidente Ogd - non sempre investe meglio chi lo fa solo per sé stesso. In ambito turistico, soprattutto, fare rete è fondamentale, costituisce una grande cassa di risonanza da cui ciascuno esce con le proprie peculiarità e al momento giusto». Nel corso della riunione è stato anche presentato il piano di comunicazione per il rilancio del territorio che l’Ogd, tramite il proprio braccio operativo Consorzio Terme Colli Marketing, intende mettere in campo per valorizzare il territorio.

Un piano ampio, in parte già in fase di realizzazione, che ha portato i Colli Euganei e le Terme ad avere visibilità sui principali media italiani tra cui Ansa, Rai, Mediaset e SkyTg24. Approvata anche la cartellonistica che verrà installata nel territorio ad esaltare le bellezze e le opportunità che propone sia al turista sia al residente. «Importante è anche la stretta collaborazione con la Regione Veneto su cui la Ogd può contare e che porterà, a breve, noti influencer nell nostre terme e sui nostri colli», conclude la presidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA