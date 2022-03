PIOVE DI SACCO (PADOVA) - L'Istituto De Nicola di Piove di Sacco ha aperto un'istruttoria interna sul caso del post pubblicato su Facebook dalla professoressa Nora Foggiato, che ritraeva una parte del compito in classe di un alunno di quinta corredato dal voto 1. La docente ha ammesso la pubblicazione, ha rimosso il post e si è detta profondamente dispiaciuta. Ieri era presente a scuola, ha parlato con la preside Caterina Rigato e ha tenuto lezione nella classe del ragazzo. L'indagine interna è necessaria a chiarire nei dettagli l'accaduto: al termine di questo primo accertamento, se ne saranno ravvisati i presupposti, potrebbe partire un procedimento disciplinare.







Tema copiato e post su Facebook

Il polverone si è sollevato domenica, quando la professoressa ha pubblicato sul suo profilo Facebook la fotografia del foglio protocollo con il compito e la votazione. «Ha copiato un tema svolto da internet» ha specificato lei stessa. La pioggia di reazioni non ha tardato ad arrivare e il post ha cominciato a circolare. Poche ore dopo è stato rimosso dall'autrice, ma la notizia era ormai deflagrata. Il voto 1 è peraltro esplicitamente previsto dal regolamento del De Nicola in caso di comprovata copiatura, ma a far rischiare alla professoressa dei guai è la decisione di rendere pubblico un atto riservato, come è appunto un compito in classe.

Cosa rischia la prof?

«Come preannunciato ho fatto partire un'istruttoria interna ha spiegato la dirigente dell'istituto, Caterina Rigato . Si tratta di un passaggio necessario per capire nei dettagli l'accaduto. Stamattina (ieri, ndr) ho avuto un breve colloquio informale con l'insegnante prima dell'inizio delle lezioni. Ha confermato di aver pubblicato il post, mi ha mostrato di averlo rimosso e soprattutto si è detta profondamente dispiaciuta per la vicenda e per la risonanza che sta avendo. Era davvero affranta». Per il momento la posizione di Foggiato resta invariata.





Incontro con lo studente che ha fatto il tema

La docente continua a prestare servizio, quindi a fare lezione nelle diverse classi, inclusa quella frequentata dal 20enne autore del tema. Ieri mattina i due si sono incontrati faccia a faccia, ma la situazione per il momento viene descritta come distesa. «La professoressa continua il suo lavoro, ha incontrato il ragazzo in classe e si sono tranquillamente confrontati e chiariti aggiunge la preside Rigato. Io stessa in questi giorni andrò in quella classe a incontrare i ragazzi: la situazione merita di essere affrontata e chiarita». Al momento lo studente e la sua famiglia risulta non abbiano intrapreso ulteriori azioni verso l'insegnante e le forze dell'ordine non hanno raccolto querele o esposti. Sarà ora necessario attendere che la scuola porti a termine gli accertamenti: «In caso di comportamenti scorretti ci sono provvedimenti che spettano all'istituto e altri al Provveditorato ha concluso la dirigente ma la necessità primaria è ora capire se siano stati commessi degli illeciti».