SuperEnalotto: in Veneto sfiorato il Jackpot più alto del mondo... 172,7 milioni di euro

VILLA DEL CONTE - La fortuna fa tappa in Veneto con il: nel concorso di ieri un giocatore di, in provincia di Padova, ha sfiorato il Jackpot milionario e c. La schedina vincente è stata convalidata alladi via Commerciale 37, riporta Agipronews.Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto 172,7 milioni di euro, premio più alto al mondo e al secondo posto nella storia del gioco, a un passo dai 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema). L’ultima sestina vincente è stata centrata quasi un anno fa, il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.