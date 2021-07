Si getta dalla Torre dell'Università e muore. A gennaio il precedente identico: vittima un professore

PADOVA - Una persona si è gettata dalla Torre Archimede, del dipartimento di Matematica in via Trieste 63, dell'Università di Padova. La tragedia si è consumata alle 12.10 di oggi, venerdì 16 luglio.

Suicidio all'Università di Padova

La persona, caduta dal settimo piano, nell'androne interno delle scale, è morta. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio. Non si conoscono le generalità della vittima. Sul posto polizia, carabinieri e Suem per ricostruire quanto accaduto.

Il precedente: professore suicida a gennaio

Il 25 gennaio scorso una tragedia del tutto analoga era avvenuta nello stesso stabile: un professore di scuola superiore, il 56enne Gustavo Mezzetti, residente in città, si era tolto la vita gettandosi dal settimo piano dalla tromba delle scale della facoltà di matematica dell'Università di Padova, in via Trieste. Mezzetti era insegnante di fisica e matematica al liceo "Amedeo di Savoia Duca d’Aosta".

Sos Suicidi

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere

supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678