L'auto si chiude sotto il sole: mamma disperata, salvato bimbo di 11 mesi

STANGHELLA - Un, con la mamma disperata perché. Sono da poco passate le 12.30 in via Gramsci, a Stanghella, e a quell’ora il sole non perdona. Con iall’altezza del civico 5 rischia di trasformarsi in breve tempo in una serra asfissiante. A liberare il piccolo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Rovigo, intervenuti ieri mattina poco prima delle 13 su richiesta della madre stessa, preoccupata per la sorte del suo bimbo. In quegli attimi concitati la donna ha chiesto aiuto a una passante per telefonare ai vigili del fuoco. La squadra di pompieri ha sfondato un finestrino per liberare il bimbo, che era in buone condizioni di salute, come hanno accertato i medici del 118 intervenuti sul posto.