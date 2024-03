PADOVA - Anche nel 2024 riparte il viaggio nelle scienze con la ventiduesima edizione della mostra interattiva Sperimentando, di cui il Gazzettino è media partner, che si terrà dal 16 marzo al 28 aprile, con inaugurazione il giorno 15 alle 11, nello spazio espositivo ex-macello di via Cornaro.

Il tema dell'esposizione, "La scienza che stupisce", si propone di raccogliere vari fenomeni della realtà quotidiana e spiegarli attraverso la scienza. In particolare la mostra si concentrerà su discipline come la chimica con cui sarà possibile ammirare il potere delle reazioni; tra gli esperimenti proposti ci saranno infatti quello di trasformare il vino bianco in rosso o il vino in latte e poi in birra, far sparire l’oro formatosi su un recipiente che apparentemente conteneva solo acqua e far comparire scritte in un foglio bianco. Tutti fenomeni apparentemente magici, ma che in realtà sono spiegabili attraverso formule e leggi chimiche che regolano e descrivono tutto il mondo che ci circonda. Inoltre sarà possibile ammirare una grande tavola periodica degli elementi messa a disposizione dal dipartimento di chimica dell'Università.

La mostra avrà come protagonista anche la fisica attraverso dimostrazioni di fenomeni cinetici e cinematici oppure elettrici come l'esperimento che consiste nel porre le mani su due metalli diversi per generare una corrente elettrica, oppure quello di un’asta di plastica che dopo essere stata strofinata è in grado di spostare un barattolo di alluminio senza toccarlo.

Ci sarà spazio pure per la biologia che, attraverso i microscopi, permetterà l'esplorazione di un mondo infinitamente piccolo popolato da esseri viventi sia vegetali che animali capaci di resistere a condizioni estreme in habitat a temperature bassissime o al contrario elevatissime oppure ad alta esposizione raggi Uv. Dalle scienze ci si ricongiungerà all'arte con giochi di prospettiva che creano illusioni di paesaggi e scatti fotografici di un'opera d'arte architettonica come Villa Maser.

LABORATORIO DIFFUSO

Sperimentando risulta quindi un laboratorio diffuso che coinvolge centinaia di persone tra docenti, organizzatori e studenti. Gli elementi che hanno caratterizzato la mostra fin dall’inizio sono l'interattività, cioè la possibilità di interagire con gli apparati esposti per verificare personalmente i fenomeni proposti e poi la capacità di sorprendere e divertire mostrando che la scienza è strettamente connessa e correlata ai fenomeni osservabili che ci coinvolgono durante la vita quotidiana. La presenza di numerose guide competenti permetterà inoltre una partecipazione del visitatore più attiva e consapevole.

Gli studenti verranno coinvolti nell’allestimento dello spazio espositivo attraverso i concorsi “L’arte sperimenta con la scienza” per la realizzazione del logo, e “Sperimenta anche tu” che riguarda la progettazione e la realizzazione di un esperimento significativo da esporre in mostra. Grazie al successo ottenuto negli anni precedenti verranno riproposte anche le attività di “Scopriamoci scienziati”.

«La parola chiave dell'edizione di quest'anno è meravigliare, stupire e sorprendere con esperimenti particolari e non scontati e apparecchiature che spaziano dalle più tradizionali a quelle più moderne e innovative - sottolinea la professoressa Ariella Metellini, presidente dell'associazione Sperimentando Aps - Tra le novità la presenza di uno stand del Cnr di Genova che metterà a disposizione materiali robusti e interattivi proprio per coinvolgere ancora di più il pubblico».

Le visite andranno sempre prenotate (con almeno tre giorni d’anticipo rispetto alla data prevista) sul sito https://sperimentandoaps.wordpress.com dove sono riportati tutti gli orari e le informazioni di apertura e chiusura delle esposizioni, oltre che il programma e al calendario di tutti i laboratori rivolti agli studenti.

