Piombino Dese. Sparava ai gatti che entravano nel suo cortile, denunciato un sessantenne

PIOMBINO DESE - Da qualche tempo i cittadini di Piombino Dese hanno vissuto nel terrore per la sparizione dei loro animali domestici: a marzo due gattini sono tornati dopo il consueto giretto nelle loro rispettive case gravemente feriti da un’arma da fuoco. Portati d’urgenza dal veterinario, non sono sopravvissuti, altri sono stati trovati senza vita abbondonati lungo la strada. Le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione, hanno stretto il cerchio sui detentori di armi della zona, giungendo al presunto responsabile, un 59enne del luogo. L’uomo, utilizzando armi e munizioni legalmente detenute, compatibili con il calibro del proiettile estratto dal povero animale, avrebbe con crudeltà sparato ai gatti che si introducevano nella sua proprietà. Denunciato in stato di libertà, gli sono state ritirate le armi: fucili per uso sportivo con tanto di mirino di precisione. Dovrà rispondere del reato di uccisione di animali con l’aggravante della crudeltà.