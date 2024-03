Spaccia cocaina davanti al bar. Pusher nascosti tra i cespugli attendono i clienti in auto. Quattro arresti

PADOVA - Stava vendendo cocaina vicino a un bar, a sorprenderlo nell'illecità attività gli agenti della Polizia di Padova, durante i controlli antidroga, che hanno condotto a quattro arresti e un denunciato.

L'uomo, sotto sorveglianza della Squadra Mobile, era stato visto entrare nel locale e intrattenersi con vari avventori, senza fare alcuna consumazione. Fermato e perquisito, il 32enne tunisino, ora in arresto, aveva addosso 11 dosi di cocaina e 555 euro.

Spaccio nella città che si muove di notte

Episodi di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati intercettati anche in un'altra zona della città, dove è stato ammanettato un 22enne tunisino richiedente protezione internazionale, da un anno in Italia e già destinatario di numerose denunce per maltrattamenti in famiglia, ricettazione, porto di oggetti atti a offendere e stupefacenti. II giovane è stato notato dagli agenti nella zona di Pontevigodarzere mentre, nascosto tra la vegetazione, era in attesa di incontrarsi con qualcuno. L'appuntamento infatti non è andato a vuoto, infatti, quando l'auto gli si è accostata, l'uomo è andato incontro all'autista, ma è stato intercettato dagli agenti e bloccato. Sequestrate 4 dosi di cocaina e dell'hashish, oltre 385 euro. Un 66enne padovano è stato invece sorpreso a cedere della droga a un giovane mentre era seduto nella sua auto. L'uomo che era assieme a una veneziana di 55 anni trovata con due boccette di metadone che teneva in una borsetta termica. La coppia è stata così arrestata per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciato infine un 30enne tunisino, per aver venduto hashish a una giovane studentessa di psicologia.