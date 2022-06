Spacciatore di shaboo individuato e pedinato dai vigili: è finito in carcere

PADOVA - Oltre un etto di metanfetamina, detta anche "shaboo", del valore di mercato prossimo ai 20 mila euro. È quanto hanno trovato i vigili di Padova a casa di uno spacciatore di 30 anni di origine cinese. La polizia locale giovedì 9 giugno ha effettuato un'operazione antidroga in zona Arcella. Studiando i movimenti di alcune persone di origine asiatica i vigili hanno intuito che c'era qualcosa di sospetto: personale in borghese ha individuato un 30enne cinese che veniva avvicinato da persone di origine filippina. Tra loro è intercorso un breve scambio di parole e poi si sono allontanati in direzioni diverse.

APPROFONDIMENTI PADOVA Cede shaboo a un filippino, cinese 40enne in manette

Subito fermati, i filippini hanno confessato di aver acquistato dall'uomo metanfetamina. Così gli agenti hanno pedinato il 30enne e giovedì lo hanno fermato. Hanno perquisito due abitazioni abitualmente frequentate da lui e in una di queste c'era una donna cinese di 45 anni che probabilmente era il suo braccio destro: aveva 115 grammi di metanfetamina, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.000 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati, il pm di turno ha disposto il carcere per lui e gli arresti domiciliari per lei. Lui ha il divieto di dimora in Veneto, lei nella provincia di Padova.