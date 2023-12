Sirmax: nuova fabbrica, sempre più India il futuro

PADOVA - Sirmax punta decisa sull'India: nuovo stabilimento nel Sud del subcontinente da un miliardo e mezzo di abitanti e ammodernamento di quello vicino a Delhi per il gruppo padovano che si appresta a chiudere l'anno con un fatturato di 450 milioni e reddittività in miglioramento dopo il boom dei prezzi (e dei costi) del 2022. «L'India è un Paese che sta crescendo tantissimo e sul quale stiamo investendo altri 10 milioni di dollari - spiega Massimo Pavin, presidente e Ad del gruppo padovano di famiglia -. Entro la prossima primavera sarà operativo l'ampliamento dello stabilimento a Palwal, vicino a Delhi. Nel Sud dell'India, a Hosur - nuova grande area industriale per grandi multinazionali - su un terreno fornito dal governo abbiamo in cantiere la realizzazione di un nuovo sito produttivo (il quattordicesimo del nostro gruppo) che sarà operativo almeno in parte entro il 2026 - dettaglia Pavin -. Con questa unità aggiungeremo altra capacità operativa per 20mila tonnellate all'anno che potranno l'attività complessiva nel Paese a 60mila». Già oggi l'India è importante per Sirmax, in futuro sarà un'area d'espansione cruciale anche con "vista" su tutta l'area del Sud Est asiatico: «Oggi il Paese vale circa il 10% del nostro fatturato che quest'anno dovrebbe chiudersi a 450 milioni, in calo rispetto ai 500 del 2022 sostanzialmente per la diminuzione del costo delle materie prime - spiega il leader del gruppo padovano che produce granuli di termoplastica - come volumi di vendita siamo in linea con quelli dell'anno scorso, mentre la reddittività è in miglioramento. I mercati che crescono sono quelli di Usa, India, Brasile, giù l'Europa dopo il calo della domanda di beni durevoli tranne che per il settore auto». Previsioni per il 2024? «Per l'anno prossimo abbiamo un budget il miglioramento rispetto al 2022 - risponde Pavin -. Continuerà la crescita in India, Brasile, Usa e pensiamo che vi sarà una ripresina in Europa. Faremo meglio sotto il profilo dei volumi e della redditività».

Sirmax conta in India già due stabilimenti, a Palwal e a Valsad, rispettivamente a ovest e a nord del Paese.

A Hosur, nello stato indiano del Tamil Nadu, i lavori termineranno entro il 2026, secondo un preciso accordo col governo indiano che impone la conclusione dei lavori e l'obbligo di entrare in produzione entro tre anni. Lo stabilimento, vicino alla regione di Bangalore, sarà costruito da zero.



L'ALLEANZA

Il progetto dell'ampliamento dello stabilimento di Palwal, invece, aumenterà la capacità produttiva dell'impianto già esistente di 15 mila tonnellate annue. Per raggiungere questo obiettivo, saranno aggiunti 7mila metri quadri di spazio che comprendono 4 nuove linee produttive, nuovi magazzini con sistemi automatizzati e attrezzature di laboratorio. L'operazione fa parte della strategia di potenziamento delle filiali estere del gruppo di Cittadella che ha visto anche lo sviluppo della produzione nella sede di Anderson negli Stati Uniti. Sirmax è presente in India dal 2017 tramite Autotech-Sirmax, la joint venture tra il gruppo di Cittadella e l'indiana Tipco Group. «L'India ha un enorme mercato domestico ed è un hub importante per tutto il Sud-Est asiatico - osserva Pavin -. Sono molto orgoglioso di questi progetti di espansione: si tratta di azioni che consolidano Autotech-Sirmax India e che pongono le basi per una crescita futura ancora maggiore di quella fin qui registrata». «È un momento storico per l'India dichiara in una nota Achal Thakkar, Ad di Autotech-Sirmax India . Si stanno sviluppando ottime opportunità di business e noi ci siamo. La richiesta di termoplastici e polipropilene ultimamente è molto cresciuta e con gli investimenti che abbiamo fatto saremo in grado di soddisfare la domanda del mercato. Questa espansione rappresenta un passaggio fondamentale nella storia della nostra azienda».

Sirmax è il primo produttore europeo non integrato e tra i primi al mondo, di compound di polipropilene, tecnopolimeri, bio-compound. Ha 5 stabilimenti nel Nordest: a Cittadella e Tombolo (Padova), Isola Vicentina, San Vito al Tagliamento (Pordenone), Mellaredo di Pianiga (Venezia).