Sequestrato deposito di droga nascosto nei garage, 50enne arrestato

PADOVA - La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato un cittadino italiano di 50 anni che deteneva, presso alcuni garage in periferia di Padova, oltre 69 kg di marijuana, 5 kg di hashish, 228 grammi di cocaina, 72 grammi di metanfetamina ed oltre 90 kg di sostanze liquide contenti principi attivi della cannabis. L’operazione è frutto della perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Padova all’esito degli sviluppi delle investigazioni, condotte dalla Sezione GOA del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia e dal Gruppo di Tessera, a seguito del sequestro di una piantagione di cannabis a Vigonza con l’arresto di un responsabile, avvenuta lo scorso luglio. Proprio l’ispezione dei due box auto nella sua disponibilità ha consentito ai militari delle Fiamme Gialle di rinvenire, stipato in diversi borsoni e scatole, lo stupefacente sequestrato, unitamente a cocaina e metanfetamina nascoste all’interno del bauletto di una motocicletta di proprietà. Un ulteriore box auto, in precedenza utilizzato per la coltivazione indoor di marijuana, è stato sottoposto a sequestro preventivo.