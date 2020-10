Fermato perché non indossa la mascherina e scoperto con 40 chili di marijuana

PADOVA - Fermato per un controllo perché non indossava la mascherina i carabinieri hanno scoperto che l'uomo, un cinese, e un suo connazionale erano in possesso di 40 chili di marijuana. È accaduto a Padova dove i due indagati Hao Zhang, 31 anni, domiciliato a Padova e Jin Chen, 34, senza fissa dimora, sono stati arrestati e portati in carcere.

I militari, mentre transitavano per una via della città euganea, avevano visto un cinese scendere da un'Audi A4 che, dopo essersi più volte guardato attorno, aveva aperto il portabagagli della vettura, prelevato un pacco voluminoso, dirigendosi verso la sede dell'azienda di spedizioni "La Bolgetta", senza indossare correttamente la mascherina.

Considerate le disposizioni del Dpcm sul Covid 19, i carabinieri hanno invitato lo straniero a indossare la mascherina, ma quest'ultimo, ha reagito con nervosismo, mentre si sforzava a reggere il pacco piuttosto pesante. Non essendovi alcuna etichetta apposta che consentisse di identificare il contenuto, gli investigatori hanno chiesto spiegazioni, ma l'uomo pur comprendendo l'italiano si è ammutolito. A questo punto è stato deciso un controllo del plico, trovando al suo interno 9, 3 chili di marijuana. Identificato lo straniero e appurato che dimorava in un appartamento di via Manara, dopo avere richiesto i rinforzi, i carabinieri hanno perquisito la casa del cinese trovando altri 14 Kg di marijuana. L'indagine si è poi spostata su un'altra auto, in disponibilità dell'indagato, trovando un secondo cinese intento a sigillare due pacchi identici agli altri. Anche in questo caso il contenuto era lo stesso: altri 16 kg. di marijuana.

