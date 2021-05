Scontro tra un'auto e una moto: grave il centauro di 26 anni

PADOVA - Incidente tra una moto e una Ford Focus oggi alle 15.20 in via Padova a Selvazzano: gravemente ferito il centauro, un ragazzo di 26 anni. La squadra dei Vigili del fuoco di Abano Terme, ha messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in ospedale. Illeso l’automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Feriti sulla strada dei Vivai

Poco dopo le 13, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada dei Vivai, nel comune di Saonara, per un incidente tra quattro auto: 5 feriti.