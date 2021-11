Scuola guida per i monopattini elettrici in piazza Duomo: 3 giornate per i giovani

PADOVA - Il Comune di Padova lancia le giornate di formazione, rivolte ai più giovani, per l'uso corretto e in sicurezza dei monopattini elettrici in città. Anche nella città euganea, con lo sbarco delle prime società di noleggio di questi mezzi, si è assistito ad una 'esplosione' del traffico di monopattini.

APPROFONDIMENTI PADOVA Isolamento fiduciario per il sindaco Giordani: venuto a contatto con...

Saranno 3 le giornate di scuola guida per le mini-due ruote: domani sabato 6 novembre, sabato 13 novembre, entrambe in piazza Duomo, e domenica 21 novembre in piazza dei Frutti. L'obiettivo è quello di promuovere i comportamenti corretti da adottare per l'uso dei monopattini in sicurezza. La formazione, con sessioni teorico/pratiche, verrà realizzata in collaborazione con gli operatori Emtransit e Bitmobility e con la Polizia locale.