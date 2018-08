Impiegata scomparsa, il giallo di quell'ammanco nelle casse della ditta

di Marco Aldighieri e Nicola Munaro

CITTADELLA - Potrebbero esserci irregolarità nel mondo del lavoro a far da leva alla scomparsa di Anna Fasol, la cinquantenne di Cittadella impiegata amministrativa in un'azienda che commercializza bestiame a Tombolo, sparita dal primo pomeriggio di lunedì scorso. Con le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giorgio Falcone (lo stesso che aveva indagato sulla scomparsa di Isabella Noventa) che nelle ultime ore hanno virato verso il lato economico del mistero sulla fine della cinquantenne. La scomparsa della donna uscita di casa lunedì alle 13.30 e immortalata l'ultima volta mezz'ora dopo dalle telecamere di sicurezza del piazzale della stazione di Cittadella,dov'è stata anche trovata la sua Mercedes potrebbe essere quindi legata ad, che mai però aveva denunciato né la scomparsa di denaro né tantomeno la propria dipendente. A far emergere