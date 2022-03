Schianto all'incrocio, tre feriti, anche una bambina di 4 anni

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - Schianto all'incrocio, tre feriti tra cui una bambina di 4 anni. E' successo oggi, 31 marzo alle 13, a Villanova di Camposampiero tra via Caltana e via Quattrocà, non distante dai confini di Campodarsego. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza, si sono scontrate una Ford Focus guidata da una donna di 37 anni con la bambina a bordo e una Ford Fiesta con al volante un'altra donna di 56 anni. Entrambe le conducenti sono residenti a Campodarsego. Sul luogo dell'incidente oltre ai militari dell'Arma si sono portati più mezzi del Suem 118. I tre feriti sono stati trasportati al vicino ospedale di Camposampiero. Nessuno versa in pericolo di vita. Disagi alla viabilità per oltre un'ora per consentire agli operatori di terminare l'attività e ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati. L'incrocio oggetto dello schianto è controllato da linea semaforica. E' evidente che uno dei due mezzi potrebbe essere passato con il rosso. Nonostante il traffico caotico presente al momento dell'incidente, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.