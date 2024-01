Villafranca Padovana. Terribile schianto fra tre auto, muore dopo due giorni di agonia Diego Volpato

VILLAFRANCA (PADOVA) - Dopo qualche ora di agonia, il cuore di Diego Volpato, 48 anni compiuti lo scorso 7 luglio, ha smesso di battere. Troppo gravi le lesioni riportate in un incidente stradale venuto giovedì mattina alle 6.50 in via Campodoro a Villafranca Padovana.

I medici che fin da subito l'hanno preso in cura hanno fatto di tutto per salvarlo ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

I rilievi dell'ennesimo incidente lungo le strade della provincia di Padova sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco. La vittima, al volante della sua auto Hyundai si è scontrato contro una vettura, una Skoda che in retromarcia stava uscendo da un passo carraio, nella carambola il quarantottenne è schizzato nella corsia opposta di marcia andandosi a schiantare frontalmente contro una Volvo. Un impatto devastante e fin da subito si è capito che il quadro clinico di Diego Volpato era compromesso. Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio è stato accertato il decesso.