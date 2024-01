Villafranca Padovana. Schianto tra tre auto all'alba, 49enne gravissimo: è in prognosi riservata

VILLAFRANCA (PADOVA) - Grave incidente stradale oggi 25 gennaio alle prime luci dell'alba. Lo schianto è avvenuto in via Campodoro a Villafranca Padovana qualche minuto prima delle 7. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco si sono scontrate tre auto.

Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale in prognosi riservata, un secondo non in pericolo di vita e un terzo automobilista miracolosamente illeso.

Da una prima ricostruzione pare che una Skoda stesse uscendo da un passo carraio in retromarcia. Ad un tratto è sopraggiunta una Hyundai che di fatto non ha fatto in tempo ad evitarla. Nella carambola la Hyundai fuori controllo è finita nella corsia opposta di marcia proprio nel momento in cui transitava una Volvo. L'impatto frontale è stato devastante. L'occupante della Volvo, trentacinquenne di Mestrino è finito ribaltato nel fossato ed è rimasto lievemente ferito. L'occupante della Hyundai, un quarantanovenne di Villafranca è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. La ragazza al volante della Skoda di 49 anni è rimasta miracolosamente illesa. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco. La viabilità è tornata scorrevole soltanto dopo le 8. Come da prassi i tre conducenti sono stati anche sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.