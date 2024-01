TERRASSA PADOVANA (PADOVA) - Incidente stradale alle 18 di mercoledì 24 gennaio in via Madonna a Terrassa Padovana. A scontrarsi due auto, una persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre uno dei due conducenti è stato preso in cura dal personale del Suem. Illeso l’altro automobilista.

La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.