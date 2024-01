Este. Autista Busitalia colto da malore: il pullman sbanda e urta lo spartitraffico. Conducente e una passeggera al pronto soccorso

ESTE (PADOVA) - Momenti di paura a Este, dove alle 13 di oggi, martedì 24 gennaio, un autobus di linea Busitalia è uscito di strada. L'incidente si è verificato in via Atheste, nei pressi della rotatoria su cui si innesta via Zuccherificio. A provocare la fuoriuscita autonoma del mezzo sarebbe stato un lieve malore del conducente, che all'ingresso della rotonda ha sbandato e urtato la cordonata spartitraffico a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Este e i carabinieri della locale stazione. I vigili del fuoco, che rientravano da un altro intervento, si sono fermati a sincerarsi delle condizioni di passeggeri e autista. Quest'ultimo e una ragazza sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso di Schiavonia.

Le loro condizioni non destano preoccupazioni.