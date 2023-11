Accosta e scende per un guasto al camion, investito da un'auto in corsa

SANTA GIUSTINA IN COLLE - Incidente stradale oggi 6 novembre, alle 18, a Santa Giustina in Colle in via Fontane Bianche. Per cause ora al vaglio degli agenti della polizia locale della federazione del Camposampierese il conducente di un camion, M.Z. albanese di 41 anni, ad un tratto ha accostato il suo autoarticolato ed è sceso. Con tutta probabilità voleva sincerarsi di un possibile problema. Proprio mentre stava guardando il suo mezzo è transitata una Fiat Panda con al volante un uomo, B.V. di 58 anni residente a Santa Giustina in Colle che l'ha travolto. Il quarantunenne è volato a terra dolorante. E' stato prontamente soccorso dall'investitore e da alcuni testimoni dell'accaduto. Nel frattempo è stato allertato il 118. I sanitari del Suem, dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato in ospedale.

Terminati gli accertamenti del caso, è stato giudicato non in pericolo di vita. Il conducente della Panda, sottoposto all'esame dell'alcoltest, è risultato negativo. La viabilità ha subito forti rallentamenti. Il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie. L'investimento di stasera per certi versi ha ricordato l'incidente mortale avvenuto la settimana scorsa nella zona industriale di Padova.