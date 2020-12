PADOVA - Dove mangiare, dove lavarsi e vestirsi, dove dormire e dove curarsi. Ma anche dove trovare ascolto, o supporto legale, o ancora assistenza per cercare lavoro. La “guida Michelin dei poveri”, curata dalla Comunità di Sant’Egidio e disponibile da oggi, in 226 pagine dà risposta ai quesiti, indicando nomi, indirizzi e dettagli alle persone in difficoltà, povere o fragili, che sono aumentate in maniera esponenziale a causa della pandemia. È destinata, infatti, agli anziani senza rete parentale, a coloro che vivono in strada, agli indigenti e ai “nuovi poveri”, cioè ai componenti delle famiglie penalizzate dalla crisi economica conseguente al Covid. In pratica, aiuta i bisognosi a orientarsi per ricevere aiuto o accoglienza a Padova, Treviso e Venezia.

La pubblicazione, finanziata dalla Regione, è stata presentata ieri da Alessandra Coin, responsabile per il Veneto di Sant’Egidio, e da Mirko Sossai, referente regionale per i senza fissa dimora.

I DETTAGLI

«Si tratta della quarta edizione - ha esordito la stessa Coin - di questa sorta di mappa che riporta i servizi offerti da istituzioni associazioni, parrocchie e comunità, e raggruppati dai nostri volontari. Il prossimo sarà un Natale diverso, ma con gli amici di sempre, perché, anche se non potremo organizzare le tradizionali tavolate con i poveri, con uno sforzo di fantasia li raggiungeremo ugualmente, nelle loro abitazioni, o dove si troveranno. Il 25 dicembre porteremo a chi ne ha bisogno il pranzo monoporzione, in una scatola termica, dentro alla quale metteremo pandoro, torroncini e frutta. Buon cibo, quindi, ma anche un regalo, un sorriso e un segnale di gioia, di speranza».

Per quanto riguarda le novità, Sossai ha aggiunto: «Quest’anno all’interno della guida “Dove” abbiamo aggiunto una sezione dedicata ai servizi per gli anziani, che risponde alle tante richieste di sostegno che arrivano da loro. Restano poi gli altri 13 “capitoli” sulle varie emergenze, tra cui i ragguagli per raggiungere i Centri di solidarietà, a Padova si trova alla parrocchia dell’Immacolata, dove si può ritirare la spesa. È un modo per stare vicino a chi è in difficoltà, ma anche per mettere in evidenza la ricchezza del territorio, con le sue varie realtà solidali, tra associazioni e organizzazioni di volontariato, che ogni giorno si impegnano per gli altri. Intanto è partita l’accoglienza invernale per i senza tetto: a questo proposito è necessario avviare un confronto perché serve un cambio di passo, finalizzato a promuovere il riscatto e la reintegrazione di chi vive per strada».

I NUMERI

Saranno 3 mila i regali che i volontari di Sant’Egidio faranno avere agli anziani che vivono negli istituti di Padova, Rovigo, Treviso e Schio, i quali pagano il prezzo della solitudine causata dall’emergenza-Covid perché da mesi sono in isolamento e non vedono i parenti, oltre che agli operatori che lavorano nelle stesse strutture. Il giorno di Natale, poi, porteranno a domicilio 200 pasti caldi, mentre altre persone in difficoltà che però possono spostarsi, potranno ritirarli direttamente all’Immacolata, o al Santo. 500 sono invece i regali che riceveranno i senza tetto, mentre ai 300 bimbi che frequentano la “Scuola della Pace” è già stato recapitato un pacco-dono. Oggi, sempre al Centro dell’Immacolata, verranno distribuite oltre 100 borse con la spesa natalizia per le famiglie e lo stesso si farà il 30 per il pranzo di Capodanno. La mobilitazione solidale della Comunità vede coinvolti oltre 500 volontari, ma non manca un invito per potenziare ulteriormente la task force. «Lanciamo un appello - ha concluso Alessandra Coin - affinché ci contatti chi è disponibile ad aiutarci per la distribuzione di pasti e doni, oppure chi vuole offrire contributi economici, o regali, da destinare a chi non ha nulla».

Ultimo aggiornamento: 08:13

