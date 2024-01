CONEGLIANO - In attesa di sapere a quale società verrà affidata la gestione della Zoppas Arena, decisione che continua a slittare da tempo, ci sono novità sper il più importante impianto sportivo cittadino. La prima sono i lavori, già conclusi, della Stazione di Posta provvisoria dedicata alle persone in povertà estrema, in genere segnalate ai servizi sociali, afferenti ai 28 Comuni dell’Ambito di cui Conegliano è capofila. Lo spazio destinato a questo servizio, in partenza il 1° marzo, è stato ricavato nella sezione retrostante l’edificio, sfruttando una parte di spogliatoi già esistenti dove gli utenti avranno la possibilità di farsi la doccia, cambiarsi e usufruire di un servizio lavanderia. I locali saranno accessibili alla mattina durante la settimana, ma per i dettagli si dovrà attendere il bando, di prossima pubblicazione, per la gestione. Da parte del Comune vengono richieste anche figure professionali, come psicologi o educatori, che siano in grado di gestire la prima accoglienza e l’ascolto. La Stazione di Posta provvisoria non interferirà con le normali attività sportive di bambini e ragazzi che frequentano il palazzetto, assicurano dagli uffici, poiché l’apertura sarà limitata al mattino e sottoposta al controllo di si aggiudicherà il bando.

LA SEDE IN VIA ANTONIAZZI

La “temporaneità” invece dipenderà dai lavori di ristrutturazione relativi alla sede già designata: un fabbricato di via Lotti, traversa di via Antoniazzi, la cui ultimazione è prevista tra circa un anno e mezzo.La seconda questione per la Zoppas Arena riguarda invece la possibilità di poter presentare proposte di riqualificazione per le società sportive o le associazioni senza scopo di lucro, in vista di una possibile gestione. È stato infatti pubblicato un avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse a rimodernare e gestire la struttura, che vanno presentate entro il 15 marzo.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

“Le Associazioni e le Società sportive senza fini di lucro possono presentare all’Ente locale un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la registrazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile - si legge nell’avviso - Se viene riconosciuto l’interesse pubblico del progetto, il comune affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata che proporzionalmente corrisponde al valore dell’intervento e comunque non inferiore ai 5 anni”. Si riaprono dunque i termini per l’affidamento. «Dopo questa nuova sessione si deciderà a chi affidare la Zoppas Arena – spiega l’assessore allo Sport Primo Longo – Dopo il 15 marzo vediamo se ci sono solo le due società già presenti che si ripropongono o se ce ne saranno altre e poi ci sarà la decisione». Intanto sono stati annunciati gli eventi in calendario fino a giugno. Il 4 febbraio c’è il Torneo di Pallavolo Fipav, mentre l’8-9 verrà ospitata la Festa del Volontariato. Dal 15 al 19 i Campionati di judo e dal 16 al 25 marzo i Campionati italiani di pattinaggio. Il 6 aprile sarà il concerto dei Subsonica e il 14 del Torneo di pallavolo con “Atl-Etico Volley Conegliano”. Dal 31 maggio al 2 giugno si dovrebbe tenere anche la Festa Nazionale dello Sport, progetto in fase di elaborazione.