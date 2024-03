Salvini: «Luca Zaia? Lo vedo bene come difensore del Veneto in Europa»

PADOVA - Il segretario della Lega Matteo Salvini ha definito come "fantasie giornalistiche" le ipotesi di un accordo romano che vedrebbe in futuro la Lombardia in mano ancora alla Lega, in cambio di un via libera a Fdi in Veneto, intervenendo oggi, venerdì 15 marzo, a Padova come ministro delle Infrastrutture per "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Veneto". «In Lombardia - ha detto a Padova - si è votato un anno fa.

SALVINI SU ZAIA

A Matteo Salvini piacerebbe che Luca Zaia "fosse rieletto in Veneto". Ma se ciò non accadrà, ha detto oggi a Padova, «io un'idea ce l'ho. Zaia - ha spiegato - potrebbe fare tutto quello che vuole. Ovviamente lui ama il Veneto. Se portiamo a casa l'autonomia, le Olimpiadi, le ristrutturazioni e altri progetti suoi e della Regione, visto che nei prossimi anni molte iniziative passano per l'Europa, diciamo che sarebbe utile un difensore del Veneto in terra d'Europa». E a chi gli chiede del rischio di "debacle" della Lega alle prossime elezioni Europee, Salvini ha tagliato corto: «Parliamo di cose belle. La Lega crescerà».

L'INCONTRO CON IL SINDACI DI PADOVA

Prima dell’evento di Padova “L’Italia dei Sì, progetti e grandi opere” il vicepremier e ministro Matteo Salvini si è confrontato anche con il sindaco di Padova Sergio Giordani, l’assessore Regionale Roberto Marcato e il sottosegretario Massimo Bitonci. È stata l’occasione per fare il punto su alcuni dossier di interesse per il territorio.

