PADOVA - Il ministro Salvini spara a zero contro palazzo Moroni ma Giordani ribatte a muso duro: «Il ministro è già in campagna elettorale». Nonostante la crisi di governo, ieri mattina il vicepremier su Facebook ha trovato il tempo di impallinare la giunta Giordani che, nei giorni scorsi, non ha lesinato critiche nei confronti del Decreto sicurezza bis. Il titolare dell'Interno, infatti, ha preso al balzo la notizia della maxi rissa dell'altro giorno tra africani in via Valeri per attaccare frontalmente l'amministrazione padovana. A commento del video della scazzottata tra immigrati Salvini ha scritto: «Scene dalla tollerante e accogliente Padova del Pd. E poi il problema per i buonisti è il Decreto Sicurezza disumano e Salvini criminale. Poveretti, evidentemente vivono su un altro pianeta. L'Italia ha cominciato a rialzare la testa, state tranquilli che indietro non si torna».