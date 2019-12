700 ESUBERI

LONGARONE (BELLUNO) - Safilo , esuberi: oggi otto ore di sciopero. E' il giorno della rabbia e della protesta a Longarone: «Qui non stiamo parlando di 400 esuberi, ma di un futuro che non c'è più, perché la direzione presa silenziosamente dalla Safilo è ormai chiara: spostare all'estero la produzione». Denise Casanova, segretaria provinciale Filctem-Cgil, lo ha detto chiaro e tondo quando ha annunciato la manifestazione di protesta di venerdì 13 dicembre organizzata da Cgil, Cisl e Uil.In 400 alle prime ore di questa mattina, sfidando il freddo pungenete, si sono presentati nel punto di ritrovo, il fiume umano dsi è riversato sulla Statale 51 Alemagna, bloccandola e andrà avanti fino a Faè.Particolarmente significativa, come sottolinea il nostro giornalista Andrea Zambenedetti, in diretta Facebook dal corteo, la presenza di quelli che dovrebbero essere i diretti concorrenti, i "rivali" di Safilo, ossia i rappresentanti dei lavoratori di. La solidarietà, l'estrema difesa del lavoro italiano del settore, si spinge dunque oltre il recinto delle aziende, del proprio orticello, e ha portato anche loro in strada al fianco dei colleghi che rischiano il posto.Uno striscione su tutti campeggia tra le file dei dipendenti Safilo che sfilano sull'Alemagna, una scritta che parla di famiglie che a breve si troveranno alle prese con un lavoro che non esiste più e bollette da pagare, e mutui e una difficile ricollocazione, vista la crisi del settore e, in alcuni casi, l'età. «Cosa dirò ai miei figli per Natale?», con quale spirito affronteremo questo periodo, con l'incertezza per il futuro nel cuore, si chiedono i manifestanti.