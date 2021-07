SAN MARTINO DI LUPARI - Una rotoballa dal peso di 4 quintali spostata nel cuore della notte tra sabato e domenica, dal campo alla strada, via Traversagni, a San Martino di Lupari. Solo il caso ha voluto nessuno si sia fatto male, sarebbe potuto succedere di tutto. Del resto, chi pensa di trovarsi in mezzo ad una strada, per altro non molto larga larga, in un tratto in semicurva non illuminato, un ostacolo del genere? Fortunatamente il caso ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati