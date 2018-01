Rissa davanti al bar, spunta un coltello e ferisce il rivale al collo: tentato omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSELICE - Tragedia sfiorata ieri, alle 19,30, a Monselice. Undel posto e un marocchino sono venuti alle mani durante unal“Lo Sfizio”, in largo Carpanedo. Entrambi erano in stato di alterazione. Il primo avrebbe impugnato unper ferire il nordafricano al collo, che ora si trova in ospedale in prognosi riservata. Si tratta di S.M., 36 anni, residente a Sant’Elena. È grave, ma non in pericolo di vita. Arrestato dai carabinieri con l’accusa di. È stato bloccato subito dopo dai militari avvertiti dal titolare cinese del bar. L’uomo aveva ancora il coltello in mano. Quanto al movente, ancora da chiarire. Non si escluse che all’origine dell’aggressione possa esserci una storia di droga, entrambi avrebbero precedenti. Entrambi erano già finiti nei guai con la giustizia.