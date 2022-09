Via il punto tamponi, il Reparto di Medicina protetta torna alla polizia penitenziaria

PADOVA - Il Reparto di Medicina protetta è stato consegnato alla polizia penitenziaria. È situato, come da indicazioni del Ministero della Salute e della Regione del Veneto, vicino al reparto di Malattie infettive e tropicali dell'Azienda ospedaliera di Padova.

Il reparto, la cui realizzazione era stata ultimata alla fine del 2019, dopo una serie di adeguamenti strutturali e strumentali, era stato temporaneamente destinato prima alla degenza dei pazienti della Pediatria e successivamente utilizzato come «Punto tamponi Covid-19». Ora si torna alla normalità. Il reparto è destinato alla degenza dei detenuti che necessitano di cure e assistenza che non possono essere fornite in ambiente penitenziario e potrà ospitare fino a sei detenuti.