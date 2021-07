Rapinatore a 11 anni con i complici di 13: armati di coltello derubano due coetanei al parco

VIGODARZERE (PADOVA) - Baby rapinatori, e il termine baby mai come in questo caso è appropriato, considerato che la banda è formata da giovani tra gli 11 e i 13 anni. Per la precisione quattro ragazzini che hanno minacciato con un coltellino multiuso due 12enni che si trovavano nel giardino pubblico di Vigodarzere, in via Paolo VI, alle cinque del pomeriggio. Attimi di panico e alla fine i rapinatori sono fuggiti rubando alle due piccole vittime 50 euro.

La rapina dai risvolti violenti è successa sabato e ora i carabinieri della locale stazione, dopo un paio di giorni di indagini, hanno fermato i responsabili. E si scopre che sono appunto pure loro giovanissimi, proprio come le vittime. Si tratta di tre ragazzini di 13 anni residenti in zona. Due sono infatti di Vigodarzere e un terzo di Selvazzano Dentro sempre nel Padovano. I tre sono stati denunciati per rapina in concorso e lasciati in stato di libertà. Segnalato all'autorità giudiziaria anche un giovane di appena 11 anni che ha partecipato alla rapina assieme al fratello 14enne.