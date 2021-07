Rissa e tentato omicidio all'Arcella: 4 giovani denunciati

PADOVA - Una rissa fra ventennni è degenerata ieri a Padova fino a trasformarsi in tentato omicidio. I fatti si sono verificati domenica 18 luglio davanti al supermercato In's di via Rubaltelli, nel quartiere Arcella.

Rissa davanti al supermercato: chi sono i denunciati

Protagonisti quattro ragazzi filippini: due cugini di 20 e 21 anni che si sono socontrati contro due fratelli di 25 e 30. Ad avere la peggio i primi due: il ventenne è ricoverato in prognosi riservata, il secondo guarirà in 20 giorni. Accusato di tentato omicidio il 25enne. I quattro sono stati arrestati dalla polizia, intervenuta dopo la chiamata al 113 dei passanti che hanno assistito alla scena.

Sfida con la App, poi la rissa

I quattro si erano trovati dopo una "sfida" su un App in cui si erano giocati 50 euro. Si sono dunque incontrati davanti al supermercato per saldare i conti, ma qui è scoppiata la rissa, che ben presto è degenerata. Il 25enne ha estratto un coltello e ha iniziato a colpire i due cugini. Il ferito più grave è stato portato in pronto soccorso direttamente dai parenti, intervenuti per mettere in salvo i giovani, mentre il secondo ferito è stato trovato all'interno del supermercato.