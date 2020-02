Rapinò la tabaccheria al Duomo, scatta l'espulsione

Ultimo aggiornamento: 18:32

PADOVA - L'ufficio immigrazione delladi Padova ha emesso oggi, sabato 1, un provvedimento di espulsione con accompagnamento al Cie di Macomer (Nuoro) per il 30enne, ilil 30 gennaio scorso per l'assalto al tabaccaio Alessandro Cabrelle del negozio Al Duomo, di via Monte di Pietà. Il questore di Padova,, ha voluto informare per primo il titolare della tabaccheria della imminente espulsione, recandosi personalmente in negozio. Il tabaccaio si è mostrato contento della notizia e della visita.Lo straniero è stato accompagnato dagli agenti fino all'aeroporto di Venezia, dove è stato imbarcato sull'aereo per la Sardegna.