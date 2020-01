«Dammi le sigarette, non pago», rapinatore fugge e picchia due agenti

PADOVA - Rapina in tabaccheria questa mattina in centro a Padova: il movimentato episodio al negozio "Monte di Pietà".



LA DINAMICA

Un nordafricano sui 40 anni è entrato poco dopo le 10 e ha preso un pacchetto di sigarette. « Voleva poi uscire senza pagare » ha spiegato il tabaccaio. In negozio è nato un alterco che è finito con le minacce di morte del "cliente" uscito comunque senza pagare.



La polizia poi ha rintracciato lo straniero che, non contento, ha picchiato anche gli agenti. Ultimo aggiornamento: 12:02