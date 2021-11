PONTE SAN NICOLO' - Trans peruviano 30enne barbaramente picchiato e rapinato da due finti clienti e abbandonato per strada nel cuore della notte. Sarebbe successo tutto la notte scorsa poco dopo le 2. La vittima è stata accompagnata in ospedale a Padova dal Suem 118. Aveva il volto tumefatto per i colpi subiti, ma dopo tutti gli accertamenti clinici del caso, le sue condizioni sono state giudicate rassicuranti.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati