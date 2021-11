"Faccetta nera" e saluto fascista ai migranti vicini di casa: condannato per stalking

PORDENONE - Quando incontrava gli immigrati del suo stesso condominio faceva loro il saluto romano canticchiando «Faccetta nera» e spesso ha inviato loro cartoline di Mussolini per posta con il messaggio «italiani si nasce, non si diventa» e inoltre li insultava con epiteti a sfondo razziale inveendo contro i musulmani. Per queste ed altre ragioni un uomo di 76 anni, di Pordenone, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione per stalking con finalità a sfondo etnico e razziale.

Le sue vittime erano alcuni condomini extracomunitari residenti in un complesso Ater. Ne dà notizia la stampa locale. L'uomo è inoltre accusato di aver sputato sulle auto degli immigrati, ammaccandone alcune, e di aver usato lo spray urticante, provocando lesioni agli occhi a uno dei vicini. Le sue vittime erano una famiglia albanese, una centrafricana e un uomo magrebino. Secondo l'accusa, in una circostanza avrebbe perfino cercato di far uscire di strada uno dei capofamiglia mentre guidava un camper.