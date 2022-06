Tenta di rubare le monete del cambia gettoni ma il titolare della lavanderia lo scopre dalle telecamere: 20enne arrestato

PADOVA - Ha visto il ladro in azione dalle telecamere e lo ha fatto arrestare. È accaduto ieri mattina, 26 giugno, in via Piovese a Padova. Un 20enne italiano è entrato nella lavanderia automatica MC Laundry e ha cercato di forzare il cambia gettoni per prendere le monete all'interno. Ma il titolare dell'esercizio commerciale ha visto tutto dalle telecamere di sorveglianza ed è entrato nella lavanderia. A quel punto il furfante è stato scoperto: ha minacciato l'uomo nel tentativo di spaventarlo e poi è fuggito. Il titolare della lavanderia ha chiamato la polizia ed è rimasto in contatto con gli agenti seguendo il malvivente, riferendo costantemente la sua posizione. In una delle vie limitrofe i poliziotti hanno bloccato il 20enne, che ha già dei precedenti, e lo hanno arrestato per tentata rapina.